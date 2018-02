Broers vrijuit voor wietplantages België

Twee broers uit Nederland die in België terechtstonden voor het opzetten van wietplantages gaan vrijuit. Het strafdossier is zo onduidelijk dat de rechtbank Mechelen de zaak niet-ontvankelijk heeft verklaard.

Het Openbaar Ministerie had vorige maand zes jaar celstraf geëist tegen Kenan en Koksal Y. Zij zouden met hulp van hun Belgische ‘onderaannemer’ Orhan A. minstens vier plantages hebben opgezet. Daarnaast stonden zeven andere verdachten terecht, die hun huis ter beschikking hadden gesteld of hand- en spandiensten zouden hebben verricht.

In het dossier staan ook plantages vermeld waarover andere rechtbanken al hebben geoordeeld. De advocaten hadden aangevoerd dat totaal onduidelijk was voor welke feiten hun cliënten worden vervolgd en vroegen de zaak te laten vallen. De rechtbank was het daarmee eens.