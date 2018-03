Broer terreurverdachte Abdeslam blijft in cel

De oudere broer van terreurverdachte Salah Abdeslam blijft voorlopig in de cel. De 31-jarige Mohamed werd afgelopen week opgepakt voor betrokkenheid bij een overval op ambtenaren in de Brusselse gemeente Molenbeek.

De raadkamer van de rechtbank in Brussel verlengde het voorarrest van hem en een medeverdachte met een maand. Het duo ontkent betrokkenheid, hun advocaten hadden om hun vrijlating gevraagd omdat er te weinig bewijs zou zijn. Zij kunnen nog beroep aantekenen.

Bij de overval in januari werden drie ambtenaren onder dreiging van een mes gedwongen 70.000 euro af te geven. Zij waren onderweg naar een bank om het geld te storten.

Mohamed Abdeslam heeft tien jaar voor de gemeente Molenbeek gewerkt en was op de hoogte was van de geldtransporten. Zijn broer Salah (28) geldt als de enige overlevende terrorist van de aanslagen in Parijs, waarbij in november 2015 130 doden vielen.