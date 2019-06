Broekers-Knol: Uitzetbeleid moet beter

Het is „onacceptabel” dat er in de afgelopen vijf jaar minstens 10.000 pogingen om uitgeprocedeerde asielzoekers het land uit te zetten zijn mislukt.

Dat zei staatssecretaris Broekers-Knol dinsdag in de Tweede Kamer. Ze benadrukte op zich open te staan voor onorthodoxe maatregelen voor landen die weigeren hun eigen onderdanen terug te nemen, zoals korten op (Europese) ontwikkelingshulp, het visumbeleid aanscherpen of het intrekken van landingsrechten. „Maar het is complex”, waarschuwde ze. „Ik ga een inspanningsverbintenis aan, geen resultaatsverbintenis.”