Broekers-Knol in thuisquarantaine door besmetting in omgeving

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asielzaken) gaat tien dagen in thuisquarantaine, omdat iemand in haar directe omgeving positief is getest op het coronavirus. Ze doet dat op advies van de GGD. Ze laat ook zelf een coronatest doen, laat het ministerie van Justitie en Veiligheid maandag weten.

Broekers voelt zich goed, maar heeft wel lichte verkoudheidsklachten. Ze werkte al zoveel mogelijk vanuit huis, maar blijft nu volledig thuis. De staatssecretaris werkte in maart, aan het begin van de coronacrisis, al eens twee weken thuis nadat ze contact had gehad met iemand die het virus onder de leden bleek te hebben.

De afgelopen maanden bleven ook andere bewindslieden tijdelijk thuis, omdat ze milde klachten hadden en eerst een coronatest lieten doen of omdat er iemand in hun omgeving (mogelijk) besmet was. Zo bleven onder anderen Wopke Hoekstra en Hans Vijlbrief van Financiën, Tamara van Ark (Volksgezondheid), Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en Stientje van Veldhoven (Milieu) preventief thuis werken.