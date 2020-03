Broekers grijpt stevig in bij IND

De IND krijgt een speciale taskforce die de circa 8900 asieldossiers die al beoordeeld hadden moeten zijn zo snel mogelijk moet wegwerken.

Ook krijgt de dienst een extra programmadirecteur voor het verbeteren van de interne aansturing.

Staatssecretaris Broekers-Knol (Asiel) kondigde beide crisismaatregelen dinsdag aan in de Tweede Kamer. Ze was ontboden na het uitlekken van een intern IND-memo. Daarin stond dat de dwangsomkosten voor het te traag beoordelen van asielverzoeken dit jaar kunnen oplopen tot 70 miljoen euro.

Een onderzoeksrapport over de IND dat Broekers dinsdag naar de Kamer stuurde, maakt duidelijk dat de dienst in zwaar weer verkeert. Zo is de digitale gegevensregistratie door medewerkers gebrekkig en onvolledig. Ook ontbreekt het de directie aan een goedwerkend managementinformatiesysteem om de afwikkeling van asielprocedures goed te kunnen volgen en bij knelpunten tijdig te kunnen bijsturen.

Bijna alle partijen in de Kamer namen Broekers dinsdag stevig onder vuur, omdat ze de hoogte van de dwangsomkosten in november nog inschatte op zo’n 17 miljoen. Ze had meteen alarm moeten slaan, zodra ze van het hogere bedrag hoorde, zo luidde de kritiek.

Wanneer de IND niet binnen zes maanden over een asieldossier heeft beslist, kan de asielzoeker de dienst in gebreke stellen met als doel om binnen twee weken alsnog uitsluitsel te krijgen. Lukt dat niet, dan gaat de dwangsom automatisch lopen en kan de asielzoeker de beslissing afdwingen via een beroepsprocedure bij de bestuursrechter. Per keer kan de dwangsom oplopen tot 15.000 euro maximaal.

CDA, SGP, VVD en FVD riepen Broekers dinsdag op snel met maatregelen te komen die ertoe moeten leiden dat de IND minder vaak dwangsommen moet uitkeren.