Broekers blijft bij versobering rechtshulp asielzoekers

Staatssecretaris Broekers-Knol (Asiel) houdt vast aan het kabinetsvoornemen om de rechtsbijstand voor asielzoekers te versoberen.

Deze hulp komt voortaan pas beschikbaar als de eerste aanvraag voor een asielvergunning is afgewezen, zo was al afgesproken in het regeerakkoord.

Nu zijn advocaten ook betrokken bij het geven van voorlichting over de asielprocedure en andere inleidende handelingen. De Europese richtlijnen stellen dat echter niet verplicht, benadrukte Broekers vrijdag

Navraag door het ministerie heeft bovendien uitgewezen dat Nederland met de huidige inzet van gesubsidieerde rechtsbijstand meer doet dan de EU-landen om ons heen.

De bewindsvrouw beaamt dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst door de maatregelen extra personeel nodig heeft om asielzoekers voor te lichten. Dat hoeft echter niet ten koste te gaan van de werkdruk van de hoor- en beslismedewerkers, benadrukt ze.

Broekers belooft zo spoedig mogelijk uiteen te zetten hoe ze de maatregel gaat invoeren „zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van het huidige besluitvormingsproces.”