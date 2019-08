Britten gaan meeste EU-overleggen mijden

Britse ambtenaren en ministers zullen vanaf 1 september verstek laten gaan bij de meeste EU-vergaderingen, zodat ze zich kunnen concentreren op de toekomstige relatie met de EU en andere delen van de wereld na de brexit. „Van nu af aan gaan we alleen nog naar overleggen die er echt toe doen voor het Verenigd Koninkrijk, zoals over veiligheid, financiën en internationale politiek”, liet de Britse brexitminister Steve Barclay weten.

De regering heeft dit besloten omdat de vertrekdatum uit de EU op 31 oktober erg dichtbij komt en veel discussies in EU-vergaderingen zullen gaan over de periode daarna. Premier Boris Johnson zei vorige maand al dat het logisch is functionarissen te „bevrijden” van dergelijke overleggen.

Het besluit is op geen enkele manier bedoeld om het functioneren van de EU tegen te werken, verzekert Londen. Als er moet worden gestemd, wordt een ander land gemachtigd zodat de lopende zaken van de overige 27 lidstaten niet worden belemmerd. Bij kwesties die het Britse nationale belang aangaan zal het Verenigd Koninkrijk tot 31 oktober wel aanwezig zijn. Johnson is ook present bij de Europese Raad van 17 en 18 oktober.