Britse premier: eenheid NAVO essentieel

De Britse premier Boris Johnson heeft woensdag het belang benadrukt van een eensgezinde NAVO. De gastheer van de top in Londen zei dat voorafgaand aan overleg van de leiders. Er is bijvoorbeeld brede kritiek over het optreden van Turkije in Syrië en de gebrekkige politieke samenwerking binnen de alliantie die haar zeventigste verjaardag viert.

„Er is meer dat ons verenigt dan ons scheidt”, sprak Johnson. Hij prees het „gigantische schild van solidariteit dat bijna een miljard inwoners van de 29 lidstaten beschermt”, onder meer doelend op de verplichting lidstaten die worden aangevallen te hulp te schieten. De Amerikaanse regering herhaalde vierkant achter de bondgenoten en de collectieve verdediging te staan mocht een van hen worden aangevallen.

Johnson tekende aan dat vrede niet vanzelfsprekend is en dat opkomende dreigingen serieus moeten worden besproken. Het gaat dan ook om niet-militaire ‘hybride’ dreigingen, bijvoorbeeld op digitaal vlak, maar ook in de ruimte.

Volgens de Franse president Macron heeft zijn uitspraak dat de NAVO hersendood is, effect gehad. Die heeft ertoe geleid dat er nu echt een debat over de strategie en de toekomst van de alliantie wordt gevoerd, zei hij. „Dat is begonnen, ik ben tevreden.”