Britse premier dinsdag voor overleg naar Rutte

Premier Mark Rutte ontvangt dinsdag 11 december zijn Britse collega Theresa May. Er staat een werkontbijt in het Catshuis op het programma, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. May had al aangekondigd met EU-lidstaten te willen overleggen over haar brexit-perikelen.

May staat al de hele maandag in het brandpunt van de belangstelling nu ze ervan heeft afgezien haar overeenkomst met de EU over de brexit voor te leggen aan haar parlement. De stemming stond gepland voor dinsdagavond, maar May heeft het parlement gezegd dat ze eerst nog overleg wil met Brussel en EU-lidstaten. Daarmee lijkt de premier een smadelijke nederlaag in de Britse volksvertegenwoordiging te ontlopen. De stemming is voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Premier May stelt stemming over brexitdeal uit