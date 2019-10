Brits brexitplan overtuigt Tusk niet

Donald Tusk, de voorzitter van de Europese Raad, vindt de brexitvoorstellen van de Britse premier Boris Johnson niet overtuigend. Wel blijft de EU openstaan voor gesprekken om de impasse over een ordelijk vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU te doorbreken.

Tusk heeft die boodschap donderdag overgebracht aan Johnson, liet hij weten via Twitter. De reacties uit Brussel op het voorstel zijn over het algemeen afwijzend, omdat er geen werkbare oplossing in staat voor het probleem van de Iers-Noord-Ierse grens.

Ook de Ierse premier Leo Varadkar kreeg een telefoontje van Tusk. „Wij staan volledig achter Ierland”, aldus de Poolse oud-premier.