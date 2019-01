Brief voor Britten in Nederland over brexit

In Nederland woonachtige Britten krijgen een brief met daarin uitleg over wat hun te wachten staat na de brexit. Onder meer wordt beschreven wat de Britten moeten doen als het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat zonder akkoord, de zogenoemde no-dealbrexit. De brief valt bij zo’n 45.000 mensen op de mat, sommigen hebben hem al binnen.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken zette vorige week in een brief aan de Kamer al uiteen wat hier wonende Britten te wachten staat.

Mochten Brussel en Downing Street er niet uit komen, dan hoeven Britten in Nederland niet na 29 maart direct te vertrekken. Er komt een overgangsperiode van 15 maanden, waarbinnen Britten in Nederland kunnen blijven werken, wonen en studeren. In die periode nodigt de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) hen uit een permanente verblijfsvergunning aan te vragen.