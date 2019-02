Brexitmuppet van BuZa is hit op internet

Een blauw en wollig monster, om Nederlandse ondernemers te waarschuwen voor de gevolgen van brexit. De ludieke campagne van het ministerie van Buitenlandse Zaken valt niet alleen in Nederland op. Onder meer de BBC bericht er donderdag over.

„Zorg dat brexit jou niet in de weg zit...of ligt”, adviseert minister Stef Blok op Twitter. Op de foto bij het bericht ligt de 'brexitmuppet', zoals hij op Twitter is gedoopt, op een bureau. Achter het bureau de minister, met een verbaasde blik en zijn armen in de lucht.

Heb jij al gecheckt welke gevolgen Brexit voor jou of je bedrijf heeft? Doe de Brexit Impact Scan op https://t.co/eytAlAwphK of kijk op https://t.co/U64nYectmE. Zorg dat Brexit jou niet in de weg zit....of ligt. pic.twitter.com/LWKOLnLPQl — Stef Blok (@ministerBlok) February 14, 2019

Ook minister en vicepremier Hugo de Jonge mengt zich in de meligheid. „Stef? Geef even een teken van leven zodat we zeker weten dat het goed is afgelopen! (wie van de collega's zit eigenlijk in het pak?)”, twittert hij.