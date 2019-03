Brexitgesprekken in Brussel waren „lastig”

De gesprekken om een oplossing te vinden voor de patstelling rond het brexitverdrag zijn lastig verlopen, hoewel de sfeer „constructief was”. Dat heeft EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier aan de Europese Commissie verteld, zei een woordvoerder.

„Er is vooralsnog geen oplossing geïdentificeerd”, aldus de zegsman. Barnier zat dinsdagavond enkele uren samen met brexitminister Stephen Barclay en de Britse advocaat-generaal Geoffrey Cox. Zij komen waarschijnlijk later deze week terug voor vervolggesprekken.

Het trio zoekt naar opties om het Britse parlement achter het terugtrekkingsakkoord te krijgen. Mogelijk gebeurt dat via een ‘inlegvel’ of ‘appendix’, waarin wordt benadrukt dat de backstop, de regeling om een harde grens tussen Noord-Ierland en Ierland na het Britse vertrek te voorkomen, van tijdelijke aard is. Ook passeren mogelijke alternatieve regelingen voor de backstop de revue.

De kans wordt steeds groter dat de brexit wordt uitgesteld, gezien de korte tijd die nog rest tot 29 maart.