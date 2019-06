„Brexitdeal ongewijzigd bij nieuwe premier”

Het feit dat er een nieuwe Britse premier moet worden gekozen verandert niets aan het scheidingsakkoord dat de EU en het Verenigd Koninkrijk hebben gesloten. Met die constatering reageert de Europese Commissie op het dreigement van kandidaat-premier Boris Johnson om de financiële verplichtingen van het Verenigd Koninkrijk van ruim 40 miljard euro niet te betalen.

De commissiewoordvoerder wilde geen standpunt innemen dat kan worden gezien als inmenging in de Britse leiderschapsverkiezingen. “Iedereen weet wat er op tafel ligt, dat is goedgekeurd door alle lidstaten”, zei hij. De regering van de als partijleider opgestapte premier May heeft de afspraken, inclusief die over de ‘brexitnota’, echter niet door het Britse parlement kunnen krijgen. De onzekerheid over de brexit, die is uitgesteld tot 31 oktober, blijft daardoor in stand.

Johnson wil de geldkwestie gebruiken om een betere deal in Brussel te bewerkstelligen als hij wordt gekozen. De Europese Commissie en de overige EU-landen hebben al vaak gezegd dat over het akkoord niet opnieuw wordt onderhandeld.