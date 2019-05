Brexit Party wint ruim in Groot-Brittannië

De Brexit Party onder leiding van Nigel Farage is nadat 99 procent van de stemmen is geteld de winnaar geworden van de verkiezingen voor het Europees Parlement in Groot-Brittannië. De partij, die voor het eerst meedoet, haalt 31,6 procent van de stemmen.

De regerende Conservatieven van scheidend premier Theresa May komen op de vijfde plaats met 9,1 procent. Dat is ruim de helft minder dan vijf jaar geleden.

De pro-Europese Liberal Democrats zijn met met 20,3 procent tweede geworden. Ze hielden Labour, dat 14,1 procent haalde, achter zich. Ook de Groenen werden met 12,1 procent groter dan de Conservatieven.

UKIP, de oude partij van Farage, won de vorige Europese verkiezingen nog in Groot-Brittannië, maar nu verliest de partij flink en daalt van 26,6 procent naar 3,3 procent van de stemmen.

Ook Labour en de Conservatieven verliezen flink in vergelijking met vijf jaar geleden. Labour haalde toen 24,4 procent en de Conservatieven 23,1 procent. De Liberaal Democraten scoren een plus van 12 procentprunt.

37 procent van de Britten ging donderdag stemmen.