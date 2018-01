Brexit levert Nederland al honderden banen op

Het aanstaande vertrek van de Britten uit de Europese Unie heeft Nederland al bijna vijfhonderd banen opgeleverd. Achttien bedrijven hebben er inmiddels voor gekozen van het Verenigd Koninkrijk naar Nederland te verhuizen.

De komende jaren kan het aantal door de brexit gewonnen banen nog flink oplopen, denkt het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA), dat namens de Nederlandse regering zoveel mogelijk bedrijven naar Nederland probeert te halen. Veel in het Verenigd Koninkrijk gevestigde bedrijven aarzelen nog en willen eerst kijken hoe de brexit uitpakt. Het NFIA is in gesprek met ruim tweehonderd bedrijven die een verhuizing overwegen.

Londen verliest volgend jaar ook het Europese Geneesmiddelenagentschap (EMA) al aan Amsterdam. Bij het EMA werken negenhonderd hoogopgeleide mensen.

Ruim 350 buitenlandse bedrijven, waaronder Netflix en Merck, investeerden in 2017 ruim 1,67 miljard euro in de Nederlandse economie, blijkt uit cijfers van NFIA. Met het geld zijn meer dan 12.500 banen gemoeid, aldus het ministerie van Economische Zaken.

In voorgaande jaren werd er wel meer buitenlands geld geïnvesteerd, maar leverde dat minder banen op. In 2016 ging het om 1,74 miljard euro en ruim 11.000 banen, in 2015 om 1,87 miljard euro en 9300 banen.

Recordjaar 2014 zal niet snel worden overtroffen, maar dat is te verklaren door grote eenmalige investeringen die toen werden gedaan. Zo investeerde het Canadese Northland Power ruim 1,6 miljard euro in een windpark op zee, en pompte Google 600 miljoen euro in een datacentrum in de Groningse Eemshaven.

Minister Eric Wiebes (Economische Zaken) is blij met de cijfers. „De aanwezigheid van buitenlandse bedrijven is belangrijk voor ons land”, aldus de bewindsman. „1,4 miljoen Nederlanders hebben direct of indirect een baan dankzij deze bedrijven.”