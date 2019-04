Brexit: kwart bedrijven onvoldoende voorbereid

Een kwart van de bedrijven in Nederland is onvoldoende voorbereid op een harde brexit, een Brits vertrek uit de Europese Unie zonder afspraken. Driekwart van de ondernemingen heeft inmiddels wel voorbereidingen getroffen.

Het percentage is sterk gestegen, meldde minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) tijdens een debat over de brexit in de Tweede Kamer. Afgelopen zomer was nog maar de helft van de bedrijven op de hoogte en had maatregelen getroffen.

De overheid voert een campagne om de noodzaak van voorbereidingen te benadrukken. Mocht het „onverhoopt” tot een brexit zonder deal komen, zal er nog een schepje bovenop worden gedaan.

Het blauwe wollige monster waarmee de overheid het zogenoemde brexitloket voor ondernemers en burgers onder de aandacht wil brengen, trok in februari wereldwijd aandacht. Online werd het monster al snel de ‘brexitmuppet’ gedoopt

Blok waarschuwt dat nog steeds niet duidelijk is of een harde brexit kan worden voorkomen: „Er is nog steeds geen zekerheid. We lopen nog steeds een reëel risico.”

Deze woensdagavond buigen de Europese leiders zich over het Britse verzoek de brexit uit te stellen.