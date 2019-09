Brede steun voor afschaffing studielening

In de Tweede Kamer bestaat brede steun voor de herinvoering van de ‘gratis’ basisbeurs voor studenten.

Dat bleek dinsdagmorgen uit een persbericht van de zogenoemde Coalitie-Y. Dat is een initiatief van de ChristenUnie in samenwerking met jongerenorganisaties. Het doel is oplossingen te bedenken voor problemen waar jongeren tegenaan lopen.

Een van de speerpunten van de coalitie-Y is afschaffing van de studielening. Die zorgt ervoor dat veel studenten na afloop van hun studie een schuld hebben van duizenden euro’s. De studielening werd vier jaar geleden ingevoerd. Daarvoor kreeg iedere student een ‘gratis’ basisbeurs.

De ChristenUnie is al maanden bezig om medestanders te vinden voor het project Coalitie-Y. Behalve afschaffing van het leenstelsel, wil de coalitie meer betaalbare woningen en meer vaste banen voor jongeren.

Veel (politieke) jongerenorganisaties zijn ondertussen aangehaakt bij het initiatief. Dinsdag werd bekend dat ook GroenLinks en PvdA zich erachter scharen. Vooral de ondertekening door de PvdA laat zien dat de fractie een draai heeft gemaakt op het punt van de studiefinanciering. De partij was medeverantwoordelijk voor de invoering van het leenstelsel.

Nu de PvdA van standpunt is veranderd, bestaat er in de Tweede Kamer een ruime meerderheid om de studielening af te schaffen. CDA en ChristenUnie waren daar al eerder voor, maar verloren het in de coalitiebesprekingen van VVD en D66. GroenLinks veranderde enkele maanden geleden van inzicht.

Het ziet er niet naar uit dat de huidige coalitie het bestaande stelsel zal afschaffen. Dat kost de overheid 1 miljard euro. Het is waarschijnlijker dat dit punt in de onderhandelingen voor een nieuw regeerakkoord, die na de verkiezingen van 2021 plaatsvinden, een plek krijgt. Minister Van Engelshoven gaat al wel de negatieve gevolgen van de studielening op een rijtje zetten.

Minister kijkt of leenstelsel wel goed werkt

Redactie politiek