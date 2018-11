Brede steun in Kamer voor missie in Irak

Een brede meerderheid van de Tweede Kamer steunt de verlenging met een jaar van de missie tegen terreurgroep IS in Irak. Alleen SP, PVV en DENK verklaarden tegen te zijn. Wel zijn er zorgen in de Kamer over mensenrechtenschendingen gepleegd door Iraakse troepen. Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) zei dat tijdens de opleiding aandacht is voor dit onderwerp.

Volgend jaar trainen circa vijftig Nederlandse militairen van de internationale coalitie tegen IS elite-eenheden van het Iraakse leger en Koerdische strijders. De vier F-16’s die voor de coalitie vanaf een basis in Jordanië worden ingezet tegen IS (ook in het oosten van Syrië) keren eind dit jaar terug.

Daarnaast gaat Nederland de NAVO-trainingsmissie in Irak steunen met hooguit twintig adviseurs en militairen. Deze inzet is ook bedoeld om het veiligheidsapparaat, zoals leger en politie, van het land te versterken.