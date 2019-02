Brede steun in EU voor handelsgesprekken VS

Onder de EU-handelsministers is brede steun om de Europese Commissie snel een mandaat te geven om met de Verenigde Staten te onderhandelen over een beperkt vrijhandelsakkoord. De Roemeense minister Stefan Radu, die overleg van de bewindslieden in Boekarest voorzat, en EU-handelscommissaris Cecilia Malmström zeiden dat na afloop.

In enkele lidstaten zijn nog wel kleine discussies, zei Malmström. Het gaat om onder meer Frankrijk. Ook wordt nog gewacht op het naar verwachting positieve advies van het Europees Parlement volgende maand. Zij acht het mogelijk de onderhandelingen in de herfst af te ronden.

Doel is een akkoord te bereiken over het wegnemen van handelsbarrières en verlaging van de tarieven op industriële en visserijproducten. De EU heeft landbouw uitgesloten, maar Malmström is wel bereid over autotarieven te praten.

De (handels)relaties tussen beide grootmachten staan onder druk door de heffingen die de regering-Trump vorig jaar oplegde aan buitenlands staal en aluminium. Onder de meer de EU nam direct tegenmaatregelen.

Dat zal ook gebeuren als president Trump zijn dreiging waarmaakt om de importtarieven voor Europese auto’s en auto-onderdelen te verhogen omdat die een gevaar zouden zijn voor de staatsveiligheid. Een lijst met tegenmaatregelen is in voorbereiding, zei Malmström. „We stoppen met onderhandelen als die heffingen er komen.”