Brede coalitie wil patstelling WTO doorbreken

De Europese Unie, China, Canada, India, Mexico en een reeks andere landen willen de huidige patstelling binnen de Wereldhandelsorganisatie (WTO) doorbreken. Doordat de VS weigeren nieuwe leden te benoemen in de beroepsinstantie van de WTO voor de beslechting van handelsgeschillen dreigt de organisatie te worden lamgelegd.

Zonder deze kernfunctie van de WTO zou de wereld een systeem verliezen dat decennia stabiliteit in de mondiale handel heeft gebracht, aldus EU-handelscommissaris Cecilia Malmström.

Samen met een brede coalitie van WTO-leden zal de EU bij een WTO-bijeenkomst in Genève op 12 december voorstellen presenteren voor „concrete hervorming”. Die behelzen onder meer nieuwe regels voor (de benoeming van) rechters van de beroepsinstantie . Hun aantal zou met twee moeten worden uitgebreid naar negen en zodra er een post vrijkomt zou er direct naar een opvolger moeten worden gezocht. Daarnaast moet zeker worden gesteld dat er in principe binnen negentig dagen een uitspraak is over een beroepszaak.

Malmström hoopt dat hiermee „de dreigende crisis” kan worden afgewend.

President Trump heeft de WTO een ramp genoemd. Volgens hem verliezen de VS zaken omdat de meeste rechters geen Amerikaan zijn.