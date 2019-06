Brandbrief onderwijskoepels over inhoud schoolboeken

Vier onderwijskoepels hebben een brandbrief geschreven naar minister Van Engelshoven van Onderwijs. Ze vinden dat de bewindsvrouw zich niet moet bemoeien met de inhoud van schoolboeken en van de historische canon van Nederland.

Aanleiding voor de brief, die woensdag werd verstuurd, is het onderzoek dat de bewindsvrouw momenteel laat verrichten naar stereotypen in lesmateriaal. Van Engelshoven vindt dat in leermiddelen teveel wordt uitgegaan van de gebruikelijke rolpatronen van vaders en moeders. In schoolboeken zouden ook paren van gelijk geslacht en andere samenlevingsvormen vaker een plaats moeten krijgen.

De Leidse hoogleraar maatschappelijke vraagstukken, dr. Judi Mesman, doet in opdracht van de bewindsvrouw momenteel onderzoek doet naar stereotypen in lesmateriaal. De uitkomsten van dit onderzoek komen deze zomer naar buiten en worden daarna besproken met de educatieve uitgeverijen.

De koepelorganisaties van het christelijk, reformatorisch, vrijgemaakt en islamitisch onderwijs, Verus, VGS, LVGS en ISBO, stellen in hun brief „dat overheden zich niet mogen bemoeien met bijzondere scholen voor zover het om zaken van hun richting gaat en dat zij terughoudend moeten zijn als het gaat om de inrichting van het onderwijs en de organisatie van een bijzondere school.”

Afgelopen dinsdag tijdens een commissievergadering over emancipatie, stelde Van Engelshoven dat de overheid niets gaat voorschrijven op dit terrein, maar alleen debat wil stimuleren. Diverse fracties stelden daar tegenover dat er alleen al van het gesprek met uitgeverijen een ongewenste druk uitgaat.