Brabantse Kamerleden blijven thuis vanwege coronavirus

Kamerleden uit Brabant van verschillende politieke partijen in Den Haag geven gehoor aan de oproep van premier Rutte om thuis te werken, om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ten minste zeven parlementariërs blijven dinsdag thuis.

Bij de VVD komen drie Kamerleden voorlopig niet naar Den Haag. Fractievoorzitter Klaas Dijkhoff liet eerder al weten voorlopig binnen te blijven vanwege een verkoudheid. Zijn collega’s Thierry Aartsen en Bas van ’t Wout werken ook vanuit huis. Met een videoverbinding deden de drie wel mee aan de wekelijkse fractievergadering. Jessica van Eijs (D66) bleef maandag al thuis, vanwege lichte klachten.

De SP telt eveneens drie Kamerleden die het zekere voor het onzekere nemen: fractievoorzitter Lilian Marijnissen, Henk van Gerven en Michiel van Nispen. Geen van hen heeft klachten.

Madeleine van Toorenburg van het CDA komt dinsdag ook niet naar Den Haag.

Rutte gaf maandag een persconferentie na nieuw crisisoverleg over de verspreiding van het coronavirus. Hij riep Brabanders op de komende zeven dagen zo veel mogelijk vanuit huis te werken. Nederlanders zouden verder voorlopig geen handen moeten schudden, luidt het advies van het kabinet en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Ook de Tweede Kamer zelf volgt de RIVM-adviezen op. Potentiële bezoekers die in risicogebieden zijn geweest of uit Noord-Brabant komen en met klachten kampen, worden gevraagd hun bezoek even uit te stellen. Verder zijn er plekken waar bezoekers hun handen kunnen reinigen met desinfecterende gel.