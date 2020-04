Brabant had volgens minister moeten wachten met uitkopen boeren

De provincie Brabant had nog niet moeten beginnen met het uitkopen van boerenbedrijven. Dat zegt minister van Landbouw Carola Schouten.

Brabant wil een logistiek park aanleggen, maar moet voor 12 mei met een oplossing komen voor de extra stikstofuitstoot die daarmee gepaard gaat. Maar dit ‘externe salderen’, waarbij de stikstofruimte van een boer die stopt naar een ander bedrijf of project gaat, mag nog niet. De provincies en het kabinet moeten hierover met elkaar nog overleggen.

Toch begon de provincie al met het uitkopen van boeren, ook in andere provincies. Het provinciebestuur maakte woensdag in een brief excuses voor zijn optreden.

„Ik vind het niet chique hoe ze het hebben gedaan”, zegt Schouten donderdag. Er moet volgens de minister overeenstemming zijn tussen het Rijk en de provincies om dit goed af te stemmen. „Dat is hier niet gebeurd.”