Boze boeren met trekkers bij ingang van Binnenhof

Bij een van de ingangen van het Binnenhof in Den Haag heeft zich donderdagavond een twintigtal boeren met trekkers verzameld. Zij protesteren luid toeterend tegen een maatregel die landbouwminister Carola Schouten wil treffen om de stikstofuitstoot door de veehouderij terug te dringen.

De politie zegt de toegang tot het Binnenhof te hebben afgezet. Zij gaat in gesprek met de boeren over het verdere verloop van de actie.

Over de maatregel, die boeren verplicht ander voer met een lager eiwitgehalte te gaan gebruiken, wordt laat op de avond nog gedebatteerd en gestemd. De actiegroep Farmers Defence Force (FDF) had landbouwers opgeroepen met hun trekkers naar Den Haag te gaan om de druk op de parlementariërs op te voeren.

Ook op andere plaatsen in Nederland zijn boeren met hun tractoren uitgerukt. Zo zouden er trekkers zijn gezien bij het station in Groningen en in de buurt van vliegveld Eelde. De politie kan daar nog niet veel over zeggen. Volgens Omroep Brabant zijn ook tientallen trekkers onderweg naar Breda.