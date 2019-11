Boze boeren alsnog welkom op Catshuis

Boze boeren die aanvankelijk niet uitgenodigd waren voor een onderhoud woensdag met premier Mark Rutte en landbouwminister Carola Schouten op het Catshuis, zijn alsnog welkom. Zij hadden eerder aangekondigd dan maar te gaan demonstreren bij de ambtswoning van de minister-president in Den Haag.

Bij het gesprek zijn nu ook vertegenwoordigers van LTO, Farmers Defence Force en Agractie Nederland welkom. Laatstgenoemde boerenorganisatie, die medeorganisator was van de protestacties op het Haagse Malieveld, had zich er eerder over beklaagd dat alleen willekeurige boeren waren uitgenodigd. Belangenorganisaties zouden buiten de deur worden gehouden.

Agractie Nederland had aangesloten boeren daarom opgeroepen, desnoods weer met tractoren, toch naar het Catshuis te komen. De organisatie zei overigens geen hele grote opkomst te verwachten, zoals eerder op het Malieveld, omdat de actie pas laat werd aangekondigd.