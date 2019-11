Bouwers op Catshuis voor gesprek met Rutte

Een delegatie van de bouwsector is dinsdag op het Catshuis voor een ontmoeting met premier Mark Rutte en twee ministers uit zijn kabinet. Onderwerp van gesprek is de stikstof- en PFAS-crisis, waardoor veel bouwprojecten in Nederland stilliggen.

Met zwaar materieel arriveerden enkele tientallen bouwers bij de ambtswoning van de premier. Twee vrachtwagens mochten van de beveiliging het terrein op. Een graafmachine werd tegengehouden, omdat de bestuurder geen identificatie bij zich had.

De coalitiepartijen bereikten dinsdag na weken van gesprekken een akkoord over een pakket maatregelen om de crisis aan te pakken. Wat het pakket precies behelst, wordt woensdag officieel bekendgemaakt, maar een aantal maatregelen is al uitgelekt.

De bouw loopt ook problemen op door de strenge normen voor PFAS, specifieke chemische stoffen, in de grond. Daardoor mag op veel plekken geen grond worden verzet.