Bosnië moet nog veel doen van EU-ministers

Bosnië en Herzegovina voldoet onvoldoende aan de Europese democratische criteria om lid te kunnen worden van de EU. Het land moet nog „aanzienlijke” inspanningen verrichten op het gebied van de rechtsstaat, mensenrechten en minderheden. Dat concluderen de EU-ministers verantwoordelijk voor Europese Zaken op basis van een advies van de Europese Commissie.

De federatieve republiek in de westelijke Balkan vroeg begin 2016 formeel het EU-lidmaatschap aan. In september 2016 werd die aanvraag geaccepteerd. Daarna kreeg het land een lange lijst eisen voorgeschoteld. In mei publiceerde de commissie een opinie over de stand van zaken van de potentiële EU-kandidaat, die nu door de lidstaten wordt onderschreven.

Bosnië en Herzegovina staat nog maar aan het begin van de voorbereidingen op de verplichtingen van de EU en moet nog aanzienlijke stappen nemen, vinden de ministers. Het land heeft wel „een zekere mate van macro-economische stabiliteit bereikt” maar kent nog geen functionerende markteconomie.