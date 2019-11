Bos: ik had Aboutaleb minister moeten maken

Toenmalig PvdA-leider Wouter Bos heeft er spijt van dat hij Ahmed Aboutaleb in 2007 niet integratieminister heeft gemaakt. Hij koos voor Ella Vogelaar, in wie hij al gauw het vertrouwen verloor en die hij later tot opstappen dwong. Bos wilde Aboutaleb het volle gewicht van het integratiedebat besparen, maar denkt nu dat dat niet nodig was.

Lijsttrekker Bos noemde de populaire Aboutaleb in de verkiezingscampagne van 2006 veelvuldig als kandidaat-minister, schrijven journalisten Ruben Koops en Elisa Hermanides in hun donderdag verschenen biografie van Aboutaleb. De PvdA ging inderdaad regeren, maar Bos passeerde Aboutaleb voor het ministerschap van Wonen, Wijken en Integratie. Hij moest het doen met de post van staatssecretaris van Sociale Zaken, die hij al snel verruilde voor het burgemeesterschap van Rotterdam.

„Als je een man van Marokkaanse afkomst midden in een debat zet waar het constant ook over Marokkanen gaat, dan is dat heel heftig voor zo iemand”, zo legt Bos zijn beweegredenen uit in de biografie. „Dat heb ik niet aangedurfd.” Maar Aboutaleb „had die plek van Vogelaar best aangekund”, denkt Bos nu.

De keuze van Bos viel indertijd slecht bij veel partijkopstukken, schrijven Koops en Hermanides. Voordat partijvoorzitter Michiel van Hulten zich erbij neerlegde, zou Bos zelfs met opstappen hebben moeten dreigen.

Aboutaleb en Vogelaar kozen een verschillende toon in het debat over de integratie van nieuwkomers. Bos had juist meer op met Aboutalebs strengere toon.