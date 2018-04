Borstkankermedicijn voortaan vergoed

Het nieuwe borstkankermiddel ribociclib wordt voortaan vergoed uit het basispakket. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) vond het aanvankelijk te duur, maar hij heeft korting bedongen.

Ribociclib wordt gebruikt bij een groep patiënten met uitgezaaide borstkanker. In combinatie met hormoontherapie remt het geneesmiddel de groei van kankercellen. Patiënten leven daardoor langer en met minder klachten.

Het nieuwe medicijn lijkt erg op palbociclib, dat in augustus tot het basispakket werd toegelaten. Een derde soortgelijk middel komt eraan. De beschikbaarheid van alternatieven maakte het voor Bruins mogelijk makkelijker om een lagere prijs te vragen.

Als de fabrikant het volle tarief in rekening zou brengen, zou dat 66 miljoen euro per jaar kunnen kosten, berekende de toezichthouder, het Zorginstituut. Hoe hoog de rekening nu is, is geheim.