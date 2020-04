Bonhoeffer inspireert christenpolitici

„Dit is het einde, voor mij het begin van het leven.” Dat waren de laatste woorden van Diettrich Bonhoeffer voordat hij op 9 april 1945 op bevel van Hitler werd opgehangen. De lutherse theoloog is voor christenpolitici een belangrijke inspiratiebron.

In het dagblad Trouw vertelt ChristenUniefractievoorzitter Segers hoe Bonhoeffer hem inspireert om met God midden in de wereld te staan. Ook voor het geestelijk leven van Segers betekent de Duitse theoloog veel. Bonhoeffer straalde naar buiten toe kracht, geloof en vriendelijkheid uit. Maar vanbinnen voelde hij zich soms een gekooide vogel die niet wist waar hij het zoeken moest. Daarover maakte hij een gedicht dat eindigt met de woorden: „Wie ik ook ben, U kent mij, ik ben van U.”

Dietrich Bonhoeffer. Gelovige, theoloog, schrijver, activist, verzetsman, martelaar. Heb zoveel van hem geleerd. Vandaag 75 jaar geleden werd hij op 39-jarige leeftijd op bevel van Hitler opgehangen.

Zijn laatste woorden: 'Dit is het einde, voor mij het begin van het leven.'



Toen Segers deze woorden in campagnetijd 2017 voorlas aan de huidige vicepremier, Carola Schouten, moesten ze samen huilen. Zij beleefde het ook zo.

SGP-senator Van Dijk gaf zijn volgers een citaat van Bonhoeffer mee dat in coronatijd volop actueel is: „Wie morgen geheel in Gods hand legt en vandaag alles ontvangt wat hij nodig heeft om te leven, die is werkelijk veilig en beschermd. Het dagelijks ontvangen maakt mij vrij van zorgen voor morgen. En de gedachte aan morgen levert mij uit aan oneindige bezorgdheid.”