Bonden verliezen kort geding tegen Defensie

De militaire vakbonden hebben het kort geding verloren dat ze tegen het ministerie van Defensie hadden aangespannen. De bonden hoopten zo te voorkomen dat er in januari in de pensioenregeling voor militairen zou worden ingegrepen.

De rechter ging niet mee in het betoog van de bonden. De uitspraak is „teleurstellend”, aldus vakbond ACOM. Het ministerie van Defensie hoopt dat de onderhandelingen over nieuwe arbeidsvoorwaarden met de vakbonden nu snel kunnen worden hervat.

Overleg over een nieuwe cao voor het personeel van Defensie liep onlangs vast. De bonden willen meer salaris en een beter pensioenvoorstel.