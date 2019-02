Bonden eisen actie Koolmees tegen Deliveroo

Vakbonden FNV, CNV en VCP roepen het kabinet op om actie te ondernemen in het Deliveroo-dossier. Ze zijn „ontsteld” over de antwoorden van minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) op Kamervragen over het recente vonnis over maaltijdbezorgbedrijf Deliveroo.

Volgens de rechter in Amsterdam zijn maaltijdbezorgers van Deliveroo geen zzp’ers, maar kunnen ze aanspraak maken op een dienstverband bij het bedrijf. Deliveroo gaat nog in beroep in de zaak die door FNV was aangespannen. Maar PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk wilde direct weten wat Koolmees aan de situatie gaat doen. De bewindsman weigerde vervolgens op de kwestie in te gaan, onder meer omdat de zaak nog onder de rechter is.

De vakbonden vinden dat de minister onmiddellijk moet starten met het innen van loonbelasting en premies bij Deliveroo. „De minister stelt ons teleur omdat hij niet zelf overgaat tot actie”, zegt FNV-bestuurder Zakaria Boufangacha. Eerder beloofde Koolmees volgens hem nog te zullen handhaven bij kwade opzet bij het gebruik van zzp-constructies. „Hoe kwaadwillend wil de minister het hebben voordat er zal worden opgetreden?”