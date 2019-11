Bonden: brieven tegen pensioenkorting

Vakbonden hebben vrijdag in Den Haag actie gevoerd tegen mogelijke kortingen op de pensioenen. Zij overhandigden verantwoordelijk minister Wouter Koolmees ongeveer 10.000 persoonlijke brieven en ruim 25.000 handtekeningen.

De bonden FNV, CNV en VCP vinden dat de bewindsman alles op alles moet zetten om het korten te voorkomen. Zij dreigen anders hun steun aan geplande veranderingen van het pensioenstelsel, het zogenoemde pensioenakkoord, in te trekken.

De bonden wachten op de voorstellen van Koolmees, die volgende week gaat melden hoe hij „onnodige” kortingen wil voorkomen. De Tweede Kamer had hem daartoe opgeroepen.

De bonden willen niet reageren op mediaberichten dat de bewindsman in ieder geval voor komend jaar kortingen zo veel mogelijk wil verhinderen. Koolmees zelf benadrukte dat hij nog met alle betrokkenen in gesprek is: „Nog even geduld.”