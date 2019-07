De vakbonden hebben ingestemd met een nieuwe cao voor het personeel van Defensie. De medewerkers krijgen er tussen nu en 2020 6,3 procent loon bij. Ook gaat de eindejaarsuitkering omhoog, met een kleine 2 procent.

Defensiemedewerkers krijgen ook twee keer een uitkering van 300 euro.

Over het pakket werd begin deze maand al overeenstemming bereikt, maar de vakbondsleden moesten zich er nog over uitspreken. Die stemden in ruime meerderheid voor.