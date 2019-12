Boetes voor berucht Belgisch slachthuis

Het slachthuis in het Belgische Tielt waar in 2017 mishandeling van varkens aan het licht kwam, is veroordeeld tot een boete van 16.000 euro, waarvan ruim de helft voorwaardelijk. De rechtbank in Ieper legde de bedrijfsleider van het grootste exportslachthuis van België dezelfde straf op voor overtreding van de regels voor dierenwelzijn.

De undercoverbeelden van Animal Rights waarop was te zien dat varkens werden geschopt en anderszins mishandeld veroorzaakten internationale verontwaardiging en een tijdelijke sluiting. „De zaakvoerder en het bedrijf waren duidelijk nalatig in het aanwerven van voldoende personeel en er was duidelijk sprake van een gebrekkige infrastructuur”, oordeelde de rechter op basis van een inspectierapport.

De undercoverbeelden golden overigens niet als bewijsmateriaal, omdat ze onrechtmatig waren verkregen. Volgens Animal Rights is de effectieve boete van 6000 euro de maximaal mogelijke in de Belgische wetgeving.

Animal Rights, dat één euro als schadevergoeding kreeg toegewezen, heeft nog rechtszaken lopen tegen slachthuizen in Izegem en Hasselt. Het slachthuis in Hasselt is in handen van de Nederlandse VanDrie Group. Daar zouden runderen en kalveren ernstig zijn mishandeld.