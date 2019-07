Boete bedrijven bij lakse aanpak kinderporno

Internetbedrijven die laks of traag reageren op meldingen van kinderporno op hun servers, riskeren binnenkort ook een boete. Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) werkt aan wetgeving die dat mogelijk maakt, meldt hij aan de Tweede Kamer.

Grapperhaus maakt vorig jaar al afspraken met ICT-bedrijven over een betere aanpak van kinderporno. Uitgangspunt is dat dergelijk materiaal binnen een dag nadat er melding van is gemaakt, wordt verwijderd. De minister waarschuwde toen al dat dit niet vrijblijvend zou zijn en dat hij zelf ook met strengere regels zou komen.

Er komt volgens Grapperhaus een toezichthouder die door het opleggen van een last onder dwangsom en een bestuurlijke boete kan afdwingen dat kinderporno na een melding tijdig wordt verwijderd. „Slordig of niet reageren mag geen optie meer zijn”, aldus de minister.