Boerkaverbod gaat pas tijdens zomervakantie in

Boerka’s en andere gezichtsbedekkende kleding mogen nog dit hele schooljaar worden gedragen. Het boerkaverbod gaat niet op 1 juli in, maar pas een maand later, midden in de zomervakantie.

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken stelt de maatregel een maand uit, op verzoek van met name het onderwijs. Scholen en universiteiten vinden het moeilijk om het verbod tijdens het schooljaar al in te voeren. Er zijn ook maar weinig leerlingen, studenten of personeelsleden die een sluier dragen die alleen de ogen vrijlaat.

Het is straks niet meer toegestaan om op school, in het ziekenhuis, in overheidsgebouwen of in het openbaar vervoer een gezichtsbedekkende sluier of bijvoorbeeld een integraalhelm te dragen. Het ministerie van Onderwijs en andere overheidsdiensten helpen scholen en andere instellingen die het verbod moeten invoeren de komende maanden met raad en daad, laat Ollongren weten.