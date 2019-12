Boeren vertrekken uit omgeving Binnenhof

Na een kort en onaangekondigd protest bij het Binnenhof gaan boeren weer richting huis. Ze hebben hun punt gemaakt, is te horen onder de agrariërs.

De boeren kwamen naar het Binnenhof, dat snel werd geblokkeerd, vanwege de spoedwet stikstof waarover werd gestemd in de Eerste Kamer. Tientallen tractoren deden mee aan het spontane protest. Het getoeter was in de vergaderzaal van de senaat te horen.

Verscheidene politici uit zowel de Eerste Kamer als de Tweede Kamer kwamen naar buiten om een gesprek aan te knopen met de boeren. Het protest verliep zonder grote problemen.