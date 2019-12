Boeren positief na gesprek met Rutte en Schouten

De voorzitter van koepelorganisatie Landbouw Collectief is tevreden na een gesprek met premier Mark Rutte en landbouwminister Carola Schouten. „Er is een basis gelegd voor een overeenkomst”, zegt Aalt Dijkhuizen. Wat dat betekent voor de geplande protestacties, kan hij nog niet zeggen.

Nadat het Collectief had geklaag dat het kabinet boeren buitenspel zet, werd de organisatie uitgenodigd voor een ontbijt op het Catshuis.

„We hebben een goed gesprek gehad”, zei Dijkhuizen na afloop van dat ontbijt. „Er is een overeenkomst in de maak.” De organisatie sprak met het kabinet over stikstofmaatregelen en vooral over de voorwaarden van het Collectief om hierover door te praten met Schouten. De voorzitter spreekt maandagmiddag met de dertien organisaties die lid zijn van het Landbouw Collectief, om te „kijken of we tot een overeenstemming kunnen komen”.

De organisatie wil snel laten weten of het gesprek invloed heeft op bijvoorbeeld de geplande acties van woensdag. Actiegroep Farmers Defence Force (FDF), die ook is aangesloten bij het Collectief, zou de voedselvoorziening plat willen leggen. Maandag stelde de advocaat van de groep dat dit „nepnieuws” is. FDF zegt wel actie te willen voeren die gericht is op de supermarktbranche.

