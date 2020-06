Boeren mogen meer mest blijven uitrijden, maar onder voorwaarden

Nederlandse boeren behouden tot 2022 van de Europese Unie een voordeel als het gaat om mest uitrijden. Maar er zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden.

Het besluit betekent dat de Nederlandse veeboeren dit en volgend jaar meer mest mogen uitrijden dan agrariƫrs in andere EU-landen. Minister Carola Schouten (Landbouw) is verheugd over het besluit, schrijft ze aan de Kamer.

Om te voorkomen dat er te veel ammoniak wordt uitgestoten, heeft de Europese Commissie een aantal eisen gesteld. Zo mogen boeren de sleepvoetbemester op klei- en veengrond alleen gebruiken tot 20 graden buiten, aldus de minister.

De uitzondering op de mestnorm wordt normaliter voor vier jaar verleend, maar de Europese Commissie besloot in 2018 slechts twee jaar de zogenoemde derogatie te geven vanwege mestfraude in ons land. Brussel eiste betere naleving van de mestregelgeving.

Boeren moeten aan een aantal criteria voldoen om meer mest te mogen uitrijden. Zo moet onder meer minimaal 80 procent van hun areaal grasland zijn. Nederland kreeg in 2006 een uitzondering op de EU-mestnorm.