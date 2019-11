Boeren krijgen 8,3 miljoen terug uit Brussel

De Europese Commissie betaalt de Europese boeren vanaf 1 december in totaal 467 miljoen euro terug. Voor de Nederlandse agrariërs gaat het volgens de website van AgriHolland om een bedrag van 8,37 miljoen euro.

Het geld komt uit de agrarische ‘crisispot’ voor 2019. De reserves, die sinds 2014 worden gevormd door een aftrek op de jaarlijkse begroting voor de inkomenssteun voor boeren, zijn niet aangesproken, meldt het dagelijks EU-bestuur. De aftrek is alleen van toepassing op inkomenssteun boven 2000 euro.

De crisisreserve was in 2019 niet nodig ondanks ‘uitdagende situaties’ in de landbouwsector, aldus Brussel. Zo zijn er aanvullende steunmaatregelen getroffen voor boeren die problemen hadden door de extreme droogte deze zomer.