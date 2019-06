Boer met vee in wei ontsnapt toch aan boete

Boeren in de buurt van natuurgebieden mogen voorlopig hun koeien de wei in blijven sturen en hun grond bemesten. De rechter heeft weliswaar een streep door hun vergunning gezet, maar daaraan zal landbouwminister Carola Schouten hen niet houden.

De boeren kregen de afgelopen jaren een vergunning via het PAS, een stelsel van regels dat bedoeld was om de stikstofuitstoot terug te dringen. Maar dat werd vorige maand afgekeurd door de Raad van State, de hoogste bestuursrechter. Daardoor dreigden veehouders en hun dieren, tot onaangename verrassing van de Tweede Kamer, in de knel te komen. Terwijl er de afgelopen jaren juist aan is gewerkt zo min mogelijk vee op stal te laten.

Dit hele weideseizoen, dat doorgaans duurt tot begin november, kunnen boeren ongestraft zonder vergunning weiden en bemesten, schrijft Schouten aan de Kamer. „Voor aanvang van het volgende beweidings- en bemestingsseizoen wordt alles op alles gezet” om weer vergunningen te kunnen uitgeven.