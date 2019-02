Boer in crisis mag meer staatssteun krijgen

EU-landen mogen in tijden van crisis landbouwbedrijven meer financiële steun geven zonder vooraf toestemming aan de Europese Commissie te vragen. Het toegestane maximumbedrag per bedrijf wordt vanaf half maart opgehoogd van 15.000 naar 20.000 euro per drie jaar.

In sommige gevallen is 25.000 euro mogelijk. De steun is alleen toegestaan bij crisis en in situaties waarin een snelle reactie van de overheid nodig is. „Door het maximale steunbedrag voor landbouwers te verhogen krijgen de nationale autoriteiten meer flexibiliteit en kunnen zij sneller en doeltreffender reageren om kwetsbare landbouwers te ondersteunen”, zegt EU-commissaris voor Landbouw Phil Hogan. „In bepaalde gevallen wordt het bedrag aan staatssteun dat aan individuele landbouwers mag worden verleend, met 66 procent verhoogd.”