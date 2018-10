Boek uit de handel om nepspeech Balkenende

De verkoop van het deze week verschenen boek ‘De 50 mooiste, beste en meest inspirerende Nederlandse toespraken’ is per direct stopgezet. Een aan oud-CDA-leider Jan Peter Balkenende toegeschreven speech in het boek over de VOC-mentaliteit blijkt een satirische column uit 2006, afkomstig van een links-activistische website, zo ontdekte Trouw.

Het boek is samengesteld en van commentaar voorzien door historica Denise Parengkuan (27). Speechwriter Bob de Ruiter (61) schreef het voorwoord. Parengkuan erkende donderdag dat ze een fout heeft gemaakt. „Ik heb niet genoeg gecontroleerd of de tekst van deze toespraak klopt.”

Uitgever Hans van Maar van Just Publishers is „verbijsterd”. „We waren erg trots op dit boek, het is een enorme domper. Blijkbaar heeft de auteur haar feiten niet genoeg gecheckt. Dat doet mij twijfelen over de rest van het boek. Daarom trekken we het terug.”

Balkenende krijgt van de uitgever bloemen en een brief met excuses.

Opinio mag Balkenende parodiëren