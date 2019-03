Boeings van TUI wijken uit naar Zuid-Europa

Twee Boeings van reisorganisatie TUI die onderweg zijn naar Nederland wijken uit naar Zuid-Europese luchthavens omdat het Europese luchtruim om 20.00 uur voor dit type vliegtuigen is dichtgegaan. Het verbod geldt voor de Boeing 737-8 MAX en 737-9 MAX.

Een vlucht vanuit Banjul in het West-Afrikaanse Gambia wijkt uit naar Gran Canaria, een TUI-vlucht vanuit Hurghada in Egypte gaat naar Sofia in plaats van Schiphol. Een TUI-woordvoerster kon niet zeggen hoeveel passagiers er aan boord van de vliegtuigen waren. De reizigers worden ondergebracht in hotels. TUI heeft vliegtuigen ingehuurd om de passagiers verder naar Schiphol te brengen. Wanneer dat precies gaat gebeuren, is nog niet duidelijk.

Het zijn de enige twee Boeing MAX’s die onderweg zijn naar Nederland, aldus het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. TUI heeft drie van dergelijke toestellen. De sluiting van het Nederlandse luchtruim voor de Boeing 737-8 MAX en 737-9 MAX geldt voor onbepaalde tijd.