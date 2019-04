Bodycam voor iedere agent

Agenten krijgen nog dit jaar standaard een bodycam. De ervaringen met deze camera’s, die op de politie-uitrusting worden bevestigd, zijn heel positief, zegt minister Ferd Grapperhaus van Justitie.

Grapperhaus ‘verheugt’ zich dat korpschef Erik Akerboom opdracht heeft gegeven agenten met de draagbare camera’s uit te rusten. De apparaatjes zijn „echt een belangrijk iets voor de politie. Uit ervaring blijkt dat met name onrustmakers toch door die bodycams in toom blijken te worden gehouden of terugschrikken”, stelt de minister.

De politie draaide de afgelopen tijd in sommige plaatsen al proef met bodycams. Dat is goed bevallen.