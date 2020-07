Blokkades van militaire vrachtwagens bij RIVM

Defensie heeft op verzoek van de burgemeester van De Bilt vrachtwagens richting Rijksdienst voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gestuurd. Dat is gebeurd met het oog op het boerenprotest woensdag.

De Bilt is de enige gemeente die om bijstand van Defensie heeft gevraagd, aldus een woordvoerder van het ministerie dinsdagavond. Er zijn circa zestien vrachtwagens met ongeveer veertig militairen gestuurd.

De vrachtwagens sluiten straten af. Dat er nu al blokkades zijn opgesteld heeft te maken met de onvoorspelbaarheid van de protesten, zegt de woordvoerder. Bij eerdere boerenprotesten werden in Den Haag al legervrachtwagens ingezet.

In de provincie Utrecht is het dinsdag en woensdag verboden om te demonstreren met landbouwvoertuigen op de openbare weg, op parkeerplaatsen en op alle andere openbare plekken in de provincie.

Actiegroep Farmers Defence Force heeft zijn achterban nu opgeroepen om woensdag met de auto naar het protest te gaan. Ze demonstreren tegen het stikstofbeleid van het kabinet, waaronder nieuwe veevoerregels.