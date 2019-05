Blokhuis ziet prijs pakje sigaretten liefst stijgen naar 20 euro

Staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid verklaart de oorlog aan roken. In het dagblad Trouw van afgelopen zaterdag maakt hij van zijn hart geen moordkuil. De ChristenUniebewindsman noemt het „onuitstaanbaar” dat in Nederland jaarlijks 35.000 mensen overlijden als gevolg van roken, overgewicht en alcoholgebruik.

Persoonlijk zou hij willen dat de prijs van een pakje sigaretten omhoog gaat naar 20 euro. Op dit moment kost een pakje ongeveer 6 euro. Door maatregelen uit het preventieakkoord gaat dat naar 10 euro.

Voor de domineeszoon heeft zijn strijd tegen de verslaving ook een ideologische, principiële kant. „Het lichaam is een tempel van de Heilige Geest.” Maar dan maakt hij een grap die eigenlijk niet kan: „Maar sommigen zijn bezig de Heilige Geest uit te roken.”

Vroeger zat Blokhuis, ooit actief als fractiemedewerker van de RPF –een van de voorlopers van de ChristenUnie– meer op de rechtse lijn dat al dan niet roken de eigen verantwoordelijkheid van burgers is. Nu is hij voor stevig overheidsingrijpen: „Ik was best rechts. Maar tegenwoordig zeg ik: ja, ik ben links.”