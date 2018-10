Blokhuis wil objectiviteit Siriz nader bezien

Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) wil de komende weken nogmaals nagaan hoe het met de objectiviteit van de hulpverlening van stichting Siriz is gesteld.

Blokhuis doet dat na het verzamelen van aanvullende informatie over de verhoudingen tussen Siriz en de VBOK, zo staat in een brief die hij maandag aan de Tweede Kamer heeft verstuurd.

Diverse partijen, zoals GroenLinks, PvdA en SP, keerden zich recent tegen rijksbekostiging van hulpinstellingen die bestuurlijk, financieel of rechtsmatig gebonden zijn aan organisaties die een antiabortuslobby voeren. De coalitiepartijen D66 en VVD hebben hierover nog geen standpunt bepaald.

Twee weken terug vroeg D66-Kamerlid Bergkamp Blokhuis al wel in kaart te brengen welke banden Siriz en de VBOK onderhouden. Het ministerie ontdekte daarop dat beide organisaties op 9 juli hun statuten hebben aangescherpt.

Als gevolg daarvan kunnen voortaan alleen nog bestuursleden van de VBOK worden benoemd tot lid van de raad van toezicht van Siriz. Op dit moment is dat nog geen voorwaarde. Op de nieuwe regel geldt slechts één uitzondering: de cliëntenraad van Siriz mag één kandidaat-toezichthouder voordragen die geen VBOK-bestuurslid is.

In de nieuwe statuten valt verder te lezen dat ook de bestuurder van Siriz VBOK-bestuurslid moet zijn. Volgens Siriz is dat echter het gevolg van een slordigheidsfoutje. „Op de eerstvolgende ledenvergadering, komend voorjaar, wordt dat rechtgezet”, aldus een woordvoerder dinsdagochtend desgevraagd.

Wel blijkt uit de door Blokhuis verzamelde gegevens dat VBOK en Siriz steeds intensiever samenwerken. Zo hebben beide organisaties sinds dit jaar een gezamenlijk managementteam. Daarbij fungeert Sirizbestuurder Ronald Zoutendijk tevens als algemeen directeur van de VBOK. Zoutendijk is ook degene die het managementteam aanstuurt.

Om de hulp aan onbedoeld zwangere vrouwen te bekostigen, ontving Siriz de afgelopen jaren bedragen variërend van ruim 6 tot ruim 8 ton van de VBOK. „Dit geconstateerd hebbende wil ik mij de komende weken buigen over de vraag of dit van invloed is op de door mij voorgestane objectiviteit van hulpverlening”, stelt Blokhuis in zijn brief.

Siriz-bestuurder Ronald Zoutendijk bevestigde dinsdag desgevraagd dat de VBOK en Siriz sinds kort inderdaad statutair, bestuurlijk en financieel met elkaar zijn vervlochten. „Beide organisaties willen werken vanuit één visie en missie”, aldus de bestuurder. „Daarbij geldt als uitgangspunt dat de verantwoordelijkheid en keuze voor het uitdragen van een zwangerschap, of het eventueel afbreken daarvan, ligt bij de vrouw.”

De visie van de twee op de beschermwaardigheid van het ongeboren menselijk leven is volgens Zoutendijk bekend. „We maken ons zorgen over het aantal (herhaalde) abortussen. Beide organisaties zijn hier volstrekt transparant over. Dit doet niets af aan de objectiviteit van de hulpverlening.”

In de keuzehulpverlening bespreekt Siriz het gehele palet aan keuzen en mogelijkheden om de noodsituatie af te wenden of te verminderen met cliënten, stelt Zoutendijk. „Daarin is geen enkele sprake van sturing. Onze protocollen en instructies voor onze hbo-beroepskrachten en vrijwilligers zijn hier duidelijk over. De ervaringen van de duizenden vrouwen die wij op jaarbasis helpen, wijzen op geen enkele manier naar sturing.”

Is een vrouw van oordeel dat haar situatie niet op andere wijze kan worden beëindigd dan door een abortus, dan vergewissen de hulpverleners van Siriz zich ervan of zij haar verzoek heeft gedaan in vrijwilligheid, stelt Zoutendijk. Volgens de Wet afbreking zwangerschap mag een vrouw een dergelijk verzoek alleen doen na zorgvuldige overweging en in het besef van haar verantwoordelijkheid voor ongeboren leven en van de gevolgen voor haarzelf en haar sociale netwerk. Zoutendijk: „Keuzebegeleiding gaat naar onze overtuiging verder dan het verwijzen naar de dichtstbijzijnde abortuskliniek.”